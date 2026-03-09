Размер шрифта
Армия

В ВВС и войсках ПВО Белоруссии началась проверка боеготовности

Вольфович: в ВВС и войсках ПВО Белоруссии началась проверка боеготовности
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Военно-воздушных силах (ВВС) и войсках противовоздушной обороны (ПВО) в настоящее время проводится проверка боеготовности по поручению президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Вольфовича, основной задачей вооруженных сил на этот год является поддержание установленного уровня боевой готовности войск, высокой выучки и слаженности органов управления. Госсекретарь отметил, что это особенно актуально для Военно-воздушных сил и войск ПВО, так как они уже в мирное время несут боевое дежурство по охране воздушного пространства и границ страны.

Вольфович добавил, что в широком смысле белорусские ВВС и войска ПВО охраняют и «Союзное государство, и западное стратегическое направление в рамках ОДКБ».

16 января в Белоруссии началась внезапная проверка армии по поручению Лукашенко.

24 января Вольфович заявил, что президент республики продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в вооруженных силах из-за обстановки в мире, которая «предъявляет особое требование к боевой готовности».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.

 
