Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Кубани уволился вице-губернатор

Вице-губернатор Кубани Александр Руденко покинул свой пост
Официальный сайт Губернатора Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что Руденко уволился в связи с переходом на «руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны».

На своем посту Руденко курировал социальные вопросы: работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, управления ЗАГС Краснодарского края.

В январе этого года правоохранительные органы начали проверку на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств в отношении бывшего вице-губернатора по социальным вопросам Краснодарского края Анны Миньковой. Предварительно, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у родственников чиновницы имущество на 1 млрд рублей.

По информации журналистов, будучи вице-губернатором края, Минькова якобы оформляла на семью и знакомых здания и землю. По информации Telegram-канала «Краснодар и край», накануне чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее главу Гулькевичского района Кубани уволили в связи с утратой доверия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!