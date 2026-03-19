На Кубани уволился вице-губернатор

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что Руденко уволился в связи с переходом на «руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны».

На своем посту Руденко курировал социальные вопросы: работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, управления ЗАГС Краснодарского края.

В январе этого года правоохранительные органы начали проверку на возможную причастность к незаконному обогащению за счет бюджетных средств в отношении бывшего вице-губернатора по социальным вопросам Краснодарского края Анны Миньковой. Предварительно, сотрудники Генпрокуратуры обнаружили у родственников чиновницы имущество на 1 млрд рублей.

По информации журналистов, будучи вице-губернатором края, Минькова якобы оформляла на семью и знакомых здания и землю. По информации Telegram-канала «Краснодар и край», накануне чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Ранее главу Гулькевичского района Кубани уволили в связи с утратой доверия.