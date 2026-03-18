Востоковед: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

Гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — трагедия для Ирана. При этом об этой утрате могут пожалеть и в Вашингтоне. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Эксперт пояснил, что несмотря на полную приверженность идеям исламской революции, Лариджани был прагматиком.

«Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», — допустил Сажин.

Он добавил, что Вашингтону безразлично, какая власть в Иране, — исламская, республиканская, монархическая. Лишь бы она соответствовала его требованиям. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая, и гибель Лариджани лишь усугубила эти противоречия.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали об «охоте» Израиля на иранских чиновников.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
