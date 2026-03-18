В США признали, что власть в Иране сохранила прочность

Американская разведка считает, что вертикаль власти в Иране сохраняет прочность, несмотря на военную операцию. Об этом заявил директор национальной разведки Тулси Габбард, пишет ТАСС.

«Режим в Иране, как представляется, остается целым, хотя и сильно ослабленным операцией «Эпическая ярость»», — сказала она на слушаниях специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Вместе с тем Габбард отметила, что иранское правительство будет сталкиваться с нарастанием внутренних противоречий. Они будут нарастать по мере ухудшения ситуации в экономики страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Тегеран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Так, 18 марта Израиль и США ударили по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

Ранее сообщалось, что США ударили проникающими 5000-фунтовыми бомбами по Ирану.