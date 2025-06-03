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В Совфеде назвали одну из главных причин начала СВО на Украине

Сенатор Косачев: расширение НАТО на Восток стало одной из причин начала СВО
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Илья Питалев/РИА Новости

Расширение НАТО на Восток стало одной из причин начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Останься НАТО в границах 1991 года, быть может, и Украина была бы в тех же границах. Но это сослагательно», — написал сенатор.

Косачев напомнил, что в декабре 2021 года Россия передала Вашингтону и Брюсселю проекты договоров по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО. Однако тогда, по словам сенатора, РФ «высокомерно ответили», что альянс не намерен отказываться от политики «открытых дверей».

«И вот сейчас в Стамбуле российская сторона снова требует, на этот раз от Украины, отказа от вступления в военные союзы и коалиции, подразумевая, конечно же, НАТО», — отметил Косачев.

По его мнению, блок НАТО утратил субъективность. Он считает, что альянс превратился в «нечто», независящее от государств и даже господствующее над ними. Сенатор подчеркнул, что это переворачивает с ног на голову все принципы международно-правовой системы и угрожает мировой безопасности.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «затягивание» Украины в НАТО, а также агрессивная многолетняя экспансия альянса на Восток стали «спусковым крючком» для начала конфликта.

Министр подчеркнул, что расширение НАТО на Восток велось вопреки заверениям, которые американцы и европейцы давали руководству СССР, а затем России.

Ранее стало известно, что Украина в меморандуме отказывается соблюдать нейтралитет в вопросе вступления в НАТО и Евросоюз.

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