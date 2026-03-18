Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле рассказали, получали ли от Европы сигналы по теме энергосотрудничества

Песков: Европа не посылала РФ сигналов о желании обсуждать энергосотрудничество
Reuters

Европа не посылала России сигналов о готовности вести диалог по продолжению сотрудничества в энергетической сфере. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало. От европейцев были сигналы, что они хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем целесообразным», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что глава государства Владимир Путин всегда готов к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров.

Также во время брифинга Песков высказался о поручении российского лидера подготовить предложения о целесообразности выхода РФ с европейского газового рынка. По его словам, в настоящее время тема находится на рассмотрении. Вопрос требует анализа в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

«Потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынка. Сейчас происходит анализ с учетом особенностей текущего момента», — подытожил пресс-секретарь.

На прошлой неделе Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Тогда он заявил, что России следует перенаправить поставки нефти и газа «на более интересные направления», пока европейские страны не отказались от них окончательно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее государствам Европы посоветовали «скорее переобуваться» в вопросе закупок российских энергоресурсов.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!