В Кремле рассказали, получали ли от Европы сигналы по теме энергосотрудничества

Европа не посылала России сигналов о готовности вести диалог по продолжению сотрудничества в энергетической сфере. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало. От европейцев были сигналы, что они хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем целесообразным», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что глава государства Владимир Путин всегда готов к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров.

Также во время брифинга Песков высказался о поручении российского лидера подготовить предложения о целесообразности выхода РФ с европейского газового рынка. По его словам, в настоящее время тема находится на рассмотрении. Вопрос требует анализа в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

«Потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынка. Сейчас происходит анализ с учетом особенностей текущего момента», — подытожил пресс-секретарь.

На прошлой неделе Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Тогда он заявил, что России следует перенаправить поставки нефти и газа «на более интересные направления», пока европейские страны не отказались от них окончательно.

