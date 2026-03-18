В Иране назвали страны, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта

Арагчи: Китай мог бы стать посредником в разрешении конфликта Ирана и США

Несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в вопросе урегулирования конфликта Ирана и США. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Дипломат напомнил, что в 2023 году Китай сыграл «положительную роль» и примирил Иран с Саудовской Аравией.

Арагчи также отметил, что у Китая есть мощные возможности, и наряду с ним у других стран есть такой потенциал.

Глава МИД подчеркнул, что Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям.

В этом же интервью Арагчи заявил, что Иран планирует после окончания войны с США и Израилем разработать новые правила прохода судов через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее сообщалось, что Иран получил предложение о перемирии с США.