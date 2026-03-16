Политолог объяснил, в каком случае Европа последует за США в конфликте с Ираном

Европейские лидеры попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к поддержке Киева. Взамен они могут согласиться следовать за Вашингтоном в его операции против Ирана. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», — сказал эксперт.

По его мнению, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Брюсселем, а то, как быть с конфликтом на Украине.

В интервью газете Financial Times Трамп отметил, что не верит в готовность союзников по НАТО помочь США в Иране. Также он заявил, что альянс ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответа на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Ранее Трамп призвал союзников направить военные корабли на Ближний Восток.

 
