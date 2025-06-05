Главное управление разведки (ГУР) Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали. Об этом сообщает портал Bamada.

«Украинские военные инструкторы поставляют дроны FPV в Мали через Мавританию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет не только об оборудовании — бойцам также передаются знания, разведданные и средства связи.

«В результате террористические группировки становятся более мобильными, более организованными и более смертоносными», — пишет портал.

Глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко ранее заявила, что вооружение, которое поставляют страны Запада Украине, позже оказывается в руках террористических группировок в Африке. По ее словам, Киев также сотрудничает с террористическими группировками и готовит их к боевым действиям. Дипломат заверила, что Москва продолжит помогать Африке в поддержании стабильности на континенте.

Ранее в МИД заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.