В Германии объяснили, почему Европа не торопится помогать Трампу в Ормузском проливе

Европейские политики не торопятся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива, поскольку обижены на главу Белого дома Дональда Трампа из-за того, что он не посвящает их в истинные планы относительно конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», — считает эксперт.

По его словам, Европа может пересмотреть свою позицию, если конфликт США и Израиля с Ираном перерастет в затяжной, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоносители.

Как пишет портал Axios, союзники США сопротивляются американскому давлению по вопросу совместной разблокировки Ормузского пролива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти.