El Pais: фон дер Ляйен, Каллас и Рютте являются худшим руководством в Брюсселе
IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте, вероятно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Такое мнение выразили в испанской газете El Pais.

Авторы статьи задались вопросом, является ли триада, состоящая из фон дер Ляйен, Каллас и Рютте, действительно худшими руководителями ЕС и НАТО.

«Вполне возможно, что ответ будет утвердительным», — отметили в публикации.

В издании указали, что главу ЕК часто критикуют за ее «чрезмерный атлантизм». В свою очередь Каллас, по словам журналистов, слишком зациклена на России и это влияет на ее позиции по другим вопросам. А Рютте, по оценке обозревателей, на фоне ударов по Ирану проявил демонстративно подчеркнутую лояльность в адрес президента США.

До этого бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил фон дер Ляйен в том, что она «выходит за рамки своих полномочий», усиливая свое участие во внешней политике Евросоюза. Кроме того, глава ЕК, по словам Борреля, систематически проявляет предвзятость в пользу США и Израиля в вопросе военного конфликта в Иране. Он подчеркнул, что атаки США на Иран «незаконны» с точки зрения международного права.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
