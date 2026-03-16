Фон дер Ляйен осудили за предвзятость в пользу США

Боррель: фон дер Ляйен выходит за рамки полномочий во внешней политике ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «продолжает выходить за рамки своих полномочий», усиливая свое участие во внешней политике Евросоюза. Такое мнение выразил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит издание Politico.

Боррель обвинил фон дер Ляйен в том, что она систематически проявляет предвзятость в пользу США и Израиля в вопросе военного конфликта в Иране. Он подчеркнул, что атаки США на Иран «незаконны» с точки зрения международного права. Кроме того, из-за этого конфликта ЕС столкнулся с ростом цен на энергоносители.

В связи с этим Боррель призвал приостановить действие торгового соглашения между ЕС и США. Политик отметил, что эта сделка «была несправедливой» с самого начала.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что в Брюсселе усилилось недовольство Урсулой фон дер Ляйен после ее слов о санкциях Евросоюза против иранских властей и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным издания, глава ЕК столкнулась с жесткой реакцией со стороны Европарламента, дипломатических кругов и стран — участниц ЕС.

В материале отметили, что в основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема. Авторы статьи обратили внимание, что при обострении глобальных конфликтов раскол внутри ЕС становится все более глубоким.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что свобода народа Ирана важнее «нестабильности».

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
