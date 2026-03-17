В Крыму назвали «недружественными» заявления Турции о статусе полуострова

Заявления Турции о непризнании Крыма в составе России носят провокационный и предвзятый характер, сказал РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

Он отметил, что Анкара хочет худшей судьбы для Крыма, чтобы «крымчане жили в неволе, как это было в период нахождения полуострова в составе Украины.

«Подобные провокационные и предвзятые заявления говорят о том, что Турция не является другом Крыма и демонстрирует двойные стандарты», — заявил Цеков.

Он напомнил, что крымчане сами выбрали свою судьбу с помощью референдума, который прошел в строгом соответствии с нормами международного права, а заявления Турции «о статусе полуострова являются вмешательством в ее внутренние дела».

16 марта министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по случаю годовщины возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Ведомство отметило, что не признает полуостров российским субъектом.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации прошел в Крыму весной 2014 года. За присоединение к России проголосовало 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин по итогам референдума подписал договор о признании Крыма российским. От полуострова договор о принятии в состав РФ подписали Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый.

