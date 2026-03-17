«Серый кардинал» Ирана, объявленный Израилем погибшим, вышел на связь

Лариджани опубликовал пост с соболезнованиями после новостей о своей гибели

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал в соцсети Х пост после слухов о своей гибели. В нем он выразил соболезнования семьям иранских моряков с корабля «Дена», потопленного США.

«Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа», — говорится в публикации Лариджани.

Письмо Али Лариджани об иранских моряках также опубликовал Офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана в Telegram-канале. В нем говорится, что мученическая смерть воинов корабля «Дена» является частью жертв иранской нации, которая борется «против международных угнетателей».

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, которого считают «серым кардиналом» и одной из наиболее влиятельных фигур в стране. По его словам, о гибели Лариджани ему доложил начальник генерального штаба. Кац также заявил о смерти главы сил иранского полувоенного ополчения «Басидж» Голама Резы Солеймани.

