Жителей Подмосковья предупредили о риске половодий этой весной

Климатолог Терешонок: снежная зима может привести к половодьям в Подмосковье

Обильные снегопады этой зимой могут обернуться серьезными паводками в Подмосковье весной. Такой прогноз сделал начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок в интервью ТАСС.

«Последствия могут весной отразиться половодьем высоких уровней с затоплением низменных территорий, в том числе в Московской области. При этом если произойдет резкое таяние снега, уровни затопления будут высокими. При постепенном таянии половодье может быть умеренным, не достигая критических уровней», — сказал эксперт.

Январь текущего года ознаменовался рекордным количеством осадков в столице за всю историю метеонаблюдений. Февраль также установил новый рекорд по высоте снежных сугробов в Москве, достигнув 86 см.

По мнению Центрального УГМС, аномально снежная зима является следствием глобального потепления. В 2025 году климатические изменения привели к рекордному росту температуры воздуха и поверхностных вод Мирового океана. Повышение температуры воды усиливает штормы, ураганы и экстремальные осадки. В результате, в январе 2026 года европейская часть России находилась под воздействием атлантических и южных циклонов, принесших значительные объемы осадков.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве полностью исчезнет снежный покров.