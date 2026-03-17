Политолог объяснил, почему Европа жалуется на Ушакова

Политолог Маркелов: Европа намеренно лжет о резкости Ушакова
Британские СМИ пишут о резкости помощника президента России Юрия Ушакова по отношению к представителям Франции в попытке его дискредитировать. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Как считает эксперт, Европа, понимая, что находится в ущемленной позиции с точки зрения мировых элит, пытается всем подать сигнал, что «мол Россия вас кинет».

«Понятно, что с дипломатами разговаривали нормально, тем более, кто-кто, но Ушаков, который 100% владеет языком дипломатии, это совершенно очевидно. <…> Тут бьют именно в то, что это дипломат. <...> Они раздали этот сигнальчик, что послал, соответственно, ждите, и вас всех, перевод такой — все, кто разговаривает с Россией», — сказал Маркелов.

Он добавил, что Европа шокирована тем, что мировые элиты идут на контакты с Россией, причем в пользу Москвы, касаемо нефти и санкций. Это, по его словам, полностью обнуляет все то, что Лондон и Брюссель делали четыре года.

Как сообщала газета Financial Times, европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Издание уточнило, что задачу пытались выполнить советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер.

