СМИ узнали об «очень отрезвляющих» брифингах Трампу по Ирану

WP: Трамп знал заранее о рисках усилении КСИР в случае атаки на Иран
Президент США Дональд Трамп до начала совместных действий с Израилем получал от разведки «очень отрезвляющие брифинги» о возможном усилении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американская разведка заранее указывала, что такие последствия не только вероятны, но и прогнозировались.

Несмотря на более чем две недели авиаударов, аналитики считают, что «иранский режим сохранится, хотя станет жестче, а влияние КСИР усилится». Перспектив смены власти и появления более демократического правительства они не видят.

США и Израиль, по оценкам экспертов, серьезно ослабили ракетные силы и флот Ирана, а также ликвидировали верховного лидера Али Хаменеи и ряд военных руководителей. Однако конфликт уже обошелся как минимум в $12 млрд, а американская армия потеряла 13 военных.

Иран в свою очередь усилил контроль над Ормузским проливом, что резко сократило судоходство и вызвало перебои на нефтяном рынке. Кроме того, союзники США в Персидском заливе выражают недовольство: они оказались под ударами иранских ракет и беспилотников. По их оценке, конфликт затягивается, а Тегеран расширяет список целей. Разведка также считает, что даже масштабная военная операция вряд ли приведет к падению власти в Иране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее в КСИР назвали единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

