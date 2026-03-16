Трампу рекомендовали решить проблему Ормузского пролива с помощью ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп мог бы решить проблему, возникшую из-за закрытия Ормузского пролива, с помощью ядерного оружия (ЯО). Об этом в социальной сети X написал бывший спикер нижней палаты американского конгресса Ньют Гингрич.

«Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого [канала] и безопасный от атак Ирана», — отметил экс-парламентарий.

Он раскритиковал необходимость «вечно сражаться» за Ормузский пролив, который представляет собой «21-мильный узкий проход». По мнению Гингрича, создание нового канала на «дружественной территории» может помочь преодолеть зависимость от Ормузского пролива.

Иран в связи с атаками со стороны США и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из основных нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился, некоторые суда подверглись ракетным ударам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию в мире. В том числе главы государств обменялись мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий предположил, что Трамп во время беседы мог попросить Путина не вступать в конфликт в Иране.

Ранее в США захотели, чтобы союзники активизировали действия по Ормузскому проливу.