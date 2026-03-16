Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт усомнился в том, что НАТО отправит корабли в Ормузский пролив

U.S. Navy

В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергетический кризис, поскольку она зависит от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако Брюссель не стремится отправлять свои военные корабли в регион для обеспечения судоходства, несмотря на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа. На это в интервью газете «Взгляд» обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков.

Одна из причин, по его словам, отсутствие у Европы технических возможностей.

«Например, у британцев на ходу лишь два эсминца — это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», — сказал Дудаков.

Он добавил, что Трамп буквально завяз в ближневосточном конфликте, и вряд ли кто-либо в мире готов к нему присоединиться. Именно поэтому американскому лидеру нужна хоть какая-то коалиция.

14 марта Трамп в соцсети Truth Social написал, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Он подчеркнул, что США скоро сделают Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Позднее он заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответа на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!