Эксперт усомнился в том, что НАТО отправит корабли в Ормузский пролив

В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергетический кризис, поскольку она зависит от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако Брюссель не стремится отправлять свои военные корабли в регион для обеспечения судоходства, несмотря на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа. На это в интервью газете «Взгляд» обратил внимание политолог-американист Малек Дудаков.

Одна из причин, по его словам, отсутствие у Европы технических возможностей.

«Например, у британцев на ходу лишь два эсминца — это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», — сказал Дудаков.

Он добавил, что Трамп буквально завяз в ближневосточном конфликте, и вряд ли кто-либо в мире готов к нему присоединиться. Именно поэтому американскому лидеру нужна хоть какая-то коалиция.

14 марта Трамп в соцсети Truth Social написал, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Он подчеркнул, что США скоро сделают Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Позднее он заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответа на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Ранее Пушков рассказал, как война с Ираном повлияла на отношения Трампа с ЕС.