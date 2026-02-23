Стало известно, как ситуация с тарифами Трампа влияет на встречу с Си Цзиньпином

Bloomberg: запрет на тарифы Трампа укрепляет позиции Си перед их переговорами

После признания судом незаконными тарифов президента США Дональда Трампа позиции председателя КНР Си Цзиньпина перед их переговорами в Пекине усилились. Об этом пишет Bloomberg.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется за стол переговоров с Дональдом Трампом, обладая усиленной переговорной позицией после того, как американский лидер потерял возможность быстро повышать пошлины практически по любой причине», — говорится в материале.

По данным издания, решение суда по тарифам, которые в 2025 году выросли до 145%, затруднит для главы Белого дома оказание давления на главу КНР с целью увеличения закупок Пекином сои, самолетов Boeing и энергоносителей.

Кроме того, Трамп лишится возможности отвечать на возможный ультиматум Китая, связанный со стабильным потоком редкоземельных металлов в США.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Ранее Китай обратился к США с требованием по пошлинам.