Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Стало известно, как ситуация с тарифами Трампа влияет на встречу с Си Цзиньпином

Bloomberg: запрет на тарифы Трампа укрепляет позиции Си перед их переговорами
Evelyn Hockstein/Reuters

После признания судом незаконными тарифов президента США Дональда Трампа позиции председателя КНР Си Цзиньпина перед их переговорами в Пекине усилились. Об этом пишет Bloomberg.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отправляется за стол переговоров с Дональдом Трампом, обладая усиленной переговорной позицией после того, как американский лидер потерял возможность быстро повышать пошлины практически по любой причине», — говорится в материале.

По данным издания, решение суда по тарифам, которые в 2025 году выросли до 145%, затруднит для главы Белого дома оказание давления на главу КНР с целью увеличения закупок Пекином сои, самолетов Boeing и энергоносителей.

Кроме того, Трамп лишится возможности отвечать на возможный ультиматум Китая, связанный со стабильным потоком редкоземельных металлов в США.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Ранее Китай обратился к США с требованием по пошлинам.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!