Путин выразил соболезнования Эфиопии в связи с трагическими последствиями оползней

Президент России Владимир Путин выразил властям Эфиопии соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны», — говорится в телеграмме.

Российский лидер также попросил передать соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На прошлой неделе издание Addis Standard сообщило о 107 жертвах оползней и наводнений в региональном штате Южная Эфиопия. По данным местных властей, стихия унесла жизни по меньшей мере 80 человек, но поиски людей продолжаются.

Как сообщил спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагесс Чафо, нижняя палата эфиопского парламента объявила 14-16 марта днями траура по жертвам оползня и наводнения.

Ранее Путин выразил соболезнования Ирану.