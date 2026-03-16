Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин выразил соболезнования Эфиопии в связи с трагическими последствиями оползней

Путин выразил властям Эфиопии соболезнования в связи с оползнями и наводнениями
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил властям Эфиопии соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны», — говорится в телеграмме.

Российский лидер также попросил передать соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На прошлой неделе издание Addis Standard сообщило о 107 жертвах оползней и наводнений в региональном штате Южная Эфиопия. По данным местных властей, стихия унесла жизни по меньшей мере 80 человек, но поиски людей продолжаются.

Как сообщил спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагесс Чафо, нижняя палата эфиопского парламента объявила 14-16 марта днями траура по жертвам оползня и наводнения.

Ранее Путин выразил соболезнования Ирану.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!