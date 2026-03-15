В Европе назвали катастрофой утрату интереса США к Украине из-за Ирана

FT: в ЕС сочли утрату США интереса к посредничеству катастрофой для Украины
Virginia Mayo/AP

На фоне боевых действий на Ближнем Востоке США утратили интерес к посредничеству в урегулировании конфликта на Украине, и это стало катастрофой для ЕС и Киева. Таким мнением с Financial Times поделились четыре источника в европейских дипломатических кругах.

«Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины», — констатировал один из собеседников издания.

По их словам, американская администрация в целом «нейтрально» подходила к своей посреднической миссии по урегулированию конфликта на Украине, не имея четкой заинтересованности в каких-то конкретных условиях мирного соглашения.

Такой отстраненный подход привел к тому, что с началом ближневосточного кризиса США переключились на события вокруг Ирана, допустив, чтобы их посредничество на переговорах по Украине «зашло в тупик».

Собеседники FT подчеркнули, что наибольшее беспокойство в Европе вызывает переброска американских боеприпасов, в которых нуждаются страны ЕС и Украина, на ближневосточный театр боевых действий. По словам источников, европейские страны уже получили уведомление из Вашингтона о том, что согласованные с ними поставки вооружений из США откладываются.

Мнение о том, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине оказались поставлены на паузу, разделяет и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя ситуацию, он констатировал, что США переключили свое внимание на Иран.

