Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал известие о том, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке. По его мнению, Совбез ООН в значительной степени парализован позицией ряда его западных членов.

«Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», — отметил Долгов.

Мир увидел очередное подтверждение того, что международный орган не способен должным образом реагировать на угрозы безопасности, добавил он.

В голосовании участвовали 15 членов Совбеза ООН. Резолюцию Бахрейна поддержали 13 стран, тогда как Россия и Китай воздержались. В документе говорится, что организация осуждает удары Ирана по территории стран Ближнего Востока, а также действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

Российский вариант резолюции поддержали всего четыре страны. В нем содержался призыв ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить удары без упоминания конкретных государств. РФ также предлагала добавить в текст резолюции Бахрейна пункт об осуждении ударов по территории Ирана, но инициатива была отклонена.

