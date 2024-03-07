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Путин рассказал о своем рабочем графике

Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который льет бесконечно

Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно». Его слова передает ТАСС.

«Моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льет бесконечно», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что во время нахождения с близкими старается делать вид, что все нормально, но в эти моменты он знает, что ему будут поступать звонки.

«А через полчаса произойдет такое-то событие, и я должен понять, что произошло, и если потребуется, на это отреагировать», — добавил президент.

Также Путин рассказал, что старается не пить алкоголь, особенно крепкие напитки.

Кроме того российский лидер заявил, что его полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланирован, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение.

До этого Путин заявил, что российские женщины достойно служат в зоне СВО.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

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