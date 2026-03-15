В Турции оценили политику Нетаньяху

Фидан: Израиль при Нетаньяху всегда будет искать себе врага
Израиль всегда будет искать для себя врага, пока у власти остается премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом в интервью агентству Associated Press (AP) заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Пока Нетаньяху там, [Израиль] всегда будет определять кого-нибудь в качестве врага. Им это необходимо для продвижения собственной повестки. Если не Турцию, то какую-нибудь другую страну в регионе они выберут», — сказал он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции заявили о стремлении положить конец войне в Иране.

 
