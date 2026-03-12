В Турции заявили о стремлении положить конец войне в Иране

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что извне есть попытки разжечь гражданскую войну и спровоцировать раскол внутри Ирана. Его слова приводит ТАСС.

«Мы категорически против любых планов, направленных на разжигание гражданской войны в Иране или провоцирование конфликтов на базе этнических или гендерных вопросов», — сказал глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Турция «прилагает большие усилия для того, чтобы положить конец войне».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

