Мирошник: РФ и США согласны, что ЕС за столом переговоров по Украине нет места

Россия и США едины во мнении, что странам Европейского союза за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине делать нечего. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, европейские представители, которые неустанно пытаются «сунуть свой нос» в процесс урегулирования, являются для переговорного процесса на данном этапе «абсолютным злом».

Дипломат отметил, что коллективный Запад раскололся на части после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Мирошник утверждает, что именно у Соединенных Штатов появилось какое-то желание модерировать процесс украинского урегулирования, в то время как у европейцев такого желания нет.

Посол считает, что единственное устремление Евросоюза — это «максимально топить за Украину», поскольку европейцы являются прямыми соучастниками конфликта.

Мирошник заявил, что появление представителей Германии, Франции, Великобритании и Италии на переговорах делегаций РФ, США и Украины в Женеве — это «неудержимое желание европейцев сунуть свой нос в эти переговоры», а также — определенное недоверие Киеву.

Ранее Кремль заявлял, что Европа не может помочь в переговорах по Украине.