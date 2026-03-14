Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«На пороге экономического армагеддона»: в США оценили ситуацию после атаки на Иран

Аналитик Макгрегор: США оказались на грани кризиса из-за войны с Ираном
Dan Neal/U.S. Army

Конфликт на Ближнем Востоке поставил США на грань серьезного кризиса как в военном, так и в экономическом плане. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами», — уточнил Макгрегор.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона заявил, что США продолжают нести потери, потому что в регионе все еще есть американские военные.

Также, по словам Макгрегора, конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезному кризису в мировой экономике.

«Мы на пороге экономического армагеддона. Достаточно взглянуть на динамику цен на нефть и на страны, зависящие от нее», — отметил аналитик.

Власти Ирана рассматривают возможность ограниченного пропуска танкеров через Ормузский пролив при условии расчетов за нефть в китайских юанях, сообщил CNN со ссылкой на источники в Тегеране. Тегеран пока разрешает пересекать пролив только судам из дружественных стран. Тем временем Франция и Италия организовали с Ираном тайные переговоры о возобновлении прохода своих танкеров, узнала Financial Times.

Ранее WSJ раскрыла потери армии США с начала операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!