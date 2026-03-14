«На пороге экономического армагеддона»: в США оценили ситуацию после атаки на Иран

Конфликт на Ближнем Востоке поставил США на грань серьезного кризиса как в военном, так и в экономическом плане. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами», — уточнил Макгрегор.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона заявил, что США продолжают нести потери, потому что в регионе все еще есть американские военные.

Также, по словам Макгрегора, конфликт на Ближнем Востоке может привести к серьезному кризису в мировой экономике.

«Мы на пороге экономического армагеддона. Достаточно взглянуть на динамику цен на нефть и на страны, зависящие от нее», — отметил аналитик.

Власти Ирана рассматривают возможность ограниченного пропуска танкеров через Ормузский пролив при условии расчетов за нефть в китайских юанях, сообщил CNN со ссылкой на источники в Тегеране. Тегеран пока разрешает пересекать пролив только судам из дружественных стран. Тем временем Франция и Италия организовали с Ираном тайные переговоры о возобновлении прохода своих танкеров, узнала Financial Times.

Ранее WSJ раскрыла потери армии США с начала операции против Ирана.