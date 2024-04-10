Санкции против Фридмана и Авена остаются в силе, несмотря на решение суда ЕС

Решение по обжалованию вердикта суда ЕС о снятии санкций с российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана примет совет ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

Отмечается, что несмотря на решение суда ЕС, санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе.

10 апреля суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом , против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп». Он отметил, что каждый подобный случай снятия санкций отдельный — «его нужно отдельно воспринимать».

В Совете Евросоюза приняли к сведению решение суда ЕС, который удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена.

В ноябре 2023 года Авен и Фридман назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.

Ранее Россия ввела санкции против Великобритании.