Посол допустил использование Румынии для конфликта Запада и России

Посол Липаев: Румыния может стать плацдармом для развязывания конфликта с РФ

Румынию могут использовать в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ Бухаресте Владимир Липаев.

По его словам, связанные с этим риски легкомысленно игнорируются и от населения скрываются. Дипломат отметил, что уроки прошлого в Румынии выучили не до конца.

«Впрочем, это не особо удивляет, если прочитать, как в местных учебниках трактуется история ХХ века и Второй Мировой войны»», — добавил посол РФ.

До этого Липаев заявил, что румынские власти препятствуют сотрудникам дипмиссии РФ в их работе. По его словам, Бухарест выказывает недружественное отношение к представителям российского посольства с 2022 года.

11 марта президент Румынии Никушор Дан сообщил, что его страна согласилась на дополнительное размещение самолетов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану.

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.