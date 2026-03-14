Посол допустил использование Румынии для конфликта Запада и России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Липаев: Румыния может стать плацдармом для развязывания конфликта с РФ
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Румынию могут использовать в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ Бухаресте Владимир Липаев.

По его словам, связанные с этим риски легкомысленно игнорируются и от населения скрываются. Дипломат отметил, что уроки прошлого в Румынии выучили не до конца.

«Впрочем, это не особо удивляет, если прочитать, как в местных учебниках трактуется история ХХ века и Второй Мировой войны»», — добавил посол РФ.

До этого Липаев заявил, что румынские власти препятствуют сотрудникам дипмиссии РФ в их работе. По его словам, Бухарест выказывает недружественное отношение к представителям российского посольства с 2022 года.

11 марта президент Румынии Никушор Дан сообщил, что его страна согласилась на дополнительное размещение самолетов и военных США на авиабазе Михаил Когэлничану.

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!