Внучка Ельцина открыла свою выставку в Москве

В московском филиале екатеринбургского «Ельцин-центра» открылась фотовыставка внучки первого президента России Марии Юмашевой «Моя бабушка первая леди». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Экспозиция посвящена жене бывшего главы государства Наине. На открытии выставки присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики, а также иностранные послы. Сама 92-летняя Наина Ельцина на открытии выставки внучки не присутствовала. При этом отмечается, что она испекла печенье, которым встречали участников мероприятия.

18 января Мария Юмашева опубликовала свои детские фото с матерью. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). В серию фото вошли совместное фото родителей Марии, а также небольшое видео, на котором она учится самостоятельно одеваться.

Дочь Бориса Ельцина Татьяна в 2002 году вышла замуж за журналиста и политика Валентина Юмашева, в том же году у них родилась Мария. Для Татьяны Юмашевой этот брак стал третьим. Ее первым мужем был Вилен Хайруллин, от которого общественный деятель родила сына Бориса (он носит фамилию деда), а вторым супругом стал Леонид Дьяченко.

В 2020 году стало известно о романе Марии Юмашевой с футболистом Федором Смоловым. Тогда на спортсмена, который старше Марии Юмашевой на 12 лет, обрушился шквал хейта, но он не отвечал на комментарии и позже удалил все снимки с возлюбленной, а девушка закрыла свою страницу в Instagram.

Ранее внучка Ельцина повторила фото своей матери, снятые в юности.