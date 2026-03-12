Размер шрифта
«Проверка на вшивость»: Небензя раскритиковал резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Небензя заявил, что резолюция СБ ООН к Ирану предвзятая и односторонняя
John Minchillo/AP

Резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки против арабских стран носит предвзятый и односторонний характер. Об этом заявил постпред России при международной организации Василий Небензя.

Совет Безопасности ООН провел голосование по нескольким вариантам резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. В итоге был принят документ, подготовленный Бахрейном, тогда как предложенная Россией резолюция поддержки не получила.

«Это голосование — лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», — заявил Небензя.

По его словам, принятая резолюция составлена в предвзятом и одностороннем ключе.

Он также отметил, что у человека, не разбирающегося в международной политике, после прочтения документа может сложиться впечатление, будто Иран по собственной инициативе и без каких-либо причин совершил нападение на арабские страны.

В голосовании участвовали 15 членов Совета Безопасности ООН. Резолюцию Бахрейна поддержали 13 стран, тогда как Россия и Китай воздержались. В документе говорится, что ООН осуждает удары Ирана по территории стран Ближнего Востока, а также действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

Российский вариант резолюции поддержали всего четыре страны. В нем содержался призыв ко всем сторонам конфликта на Ближнем Востоке прекратить удары без упоминания конкретных государств. Россия также предлагала добавить в текст резолюции Бахрейна пункт об осуждении ударов по территории Ирана, но инициатива была отклонена.

Ранее Небензя назвал самообороной атаки Ирана на соседние страны.

 
