В Иране рассказали, в каком случае страна перестанет сдерживаться

Спикер парламента Ирана: страна не будет сдерживаться при атаке на ее острова

Иран перестанет сдерживаться при атаке на иранские острова. Об этом в социальной сети X заявил председатель Меджлиса (парламента) республики Мохаммад Багер Галибаф.

«В случае какой-либо агрессии против территории островов мы перестанем сдерживаться. Мы откажемся от всякой сдержанности», — написал он.

Галибаф добавил, что в этом случае Иран заполнит «Персидский залив кровью захватчиков», которая «будет на совести» президента США.

11 марта центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран меняет тактику операции против Израиля и США. Там отметили, что вместо ответных ударов Иран теперь будет наносить «удар за ударом».

Все эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.