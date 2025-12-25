На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии рассказали, почему вступление в ЕС невозможно без Приднестровья

Посол Кульминский: Молдавия не вступит в ЕС без Приднестровья
Ramil Sitdikov/Reuters

Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Приднестровья ни с юридической, ни с практической точки зрения. Об этом заявил телеканалу Realitatea TV посол Молдавии в США и бывший вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.

По его словам, евроинтеграция «не может остановиться на Днестре». Он охарактеризовал этот сценарий словами «исключено» и «невозможно».

Также Кульминский напомнил, что страна вступала в ООН с Приднестровьем и вела переговоры по Соглашению о свободной торговле, учитывая Приднестровье. Поэтому и в ЕС также Молдавия должна войти с этим регионом.

«Ни одна страна на планете Земля не признаёт независимость Приднестровья, даже Российская Федерация. С юридической, правовой, моральной точки зрения, с точки зрения международного права и практики — Республика Молдова не может вступить в Евросоюз без Приднестровья», — подчеркнул Кульминский.

В ноябре 2025 года председатель Европарламента Роберта Метсола заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о вступлении Молдавии в ЕС. А в марте 2025 года президент Молдавии Майя Санду отметила, что Молдавия должна стать частью ЕС в 2030 году.

Ранее в Приднестровье предупредили о рисках из-за милитаризации Молдавии.

