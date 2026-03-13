Глава Пентагона сравнил иранских лидеров с «дрожащими от страха крысами»

Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил иранских лидеров с «прячущимися крысами» и призвал «патриотическую прессу» переписать заголовки о смертоносной и дорогостоящей войне. Об этом сообщает The Independent.

«США уничтожают армию радикального иранского режима так, как мир никогда прежде не видел», — заявил министр обороны США на пресс-брифинге.

На сегодняшний день Ирану нанесено более 15 000 ударов по целям США, уничтожены системы ПВО, военно-воздушные силы и военно-морской флот страны, а ракетный потенциал Исламской Республики сократился на 90 процентов, заявил Хегсет.

«Иранское руководство находится не в лучшем положении. В отчаянии и в укрытии они спрятались, дрожа от страха. Так поступают крысы», — резюмировал Хегсет.

До этого глава Пентагона выдвинул Ирану ключевое требование Соединенных Штатов. Он призвал руководство Исламской Республики добровольный отказаться от программы ядерного оружия. В противном случае шеф Пентагона пригрозил Тегерану широким спектром других вариантов сдерживания.

Ранее Ирану пригрозили самыми интенсивными ударами в пятницу 13-го.

 
