Стали известны подробности встречи Макрона и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном совместное оборонное производство. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы говорили о двусторонних проектах, о программе SAFE. Все это значительный потенциал, который может усилить и наши государства, и всю Европу», — отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил власти Франции за оборонную политику, которую страна ощущает на протяжении всех лет.

По его словам, на сегодняшний день обеими странами были «определены шаги и конкретные решения, которые могут дать сильный результат». Президент Украины добавил, что это прежде всего касается производства ПВО и боевой авиации.

Накануне администрация французского лидера отмечала, что во время встречи Макрон и Зеленский «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Ранее во Франции назвали позором встречу Макрона с Зеленским.