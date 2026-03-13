Размер шрифта
Политолог: Трамп угодил в капкан, который сам же расставил

Политолог Джума: политика Трампа противоречит его предвыборным обещаниям
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп, начав военную операцию против Ирана, угодил в ловушку, которую сам же расставил. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Аббас Джума.

Он отметил, что Вашингтон тратит огромные деньги, сбивая дешевые беспилотники дорогостоящими ракетами, которые производят не в таких уж больших количествах. Выборы тем временем приближаются.

«Соответственно, не очень понятно, что Дональд Трамп будет говорить своему избирателю, людям, которые за него проголосовали, потому что он обещал им, что не начнет войн, что это будет эпоха мира, процветания и так далее. Он построил на этом всю свою предвыборную кампанию, а сейчас просто-напросто нарушил обещание», — сказал эксперт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

12 марта Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Вашингтон, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, какой урок преподал миру Иран.

 
