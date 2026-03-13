Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Во Франции предупредили о возможном втягивании в конфликт на Ближнем Востоке

Политик Филиппо: Францию могут втянуть в конфликт на Ближнем Востоке
French Army/AP

Франция рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке из-за ситуации со старшим сержантом Арно Фрионом, которого не стало в результате налета беспилотников на базу республики в Ираке. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Наши мысли со старшим сержантом Арно Фрионом, его семьей и товарищами. Мы также думаем о наших раненых солдатах. «Ястребы» попытаются использовать эту трагедию, чтобы втянуть нас в эту войну», — предупредил политик.

Также он обратился к главе государства Эммануэлю Макрону, призвав его отказаться от планов по созданию коалиции для обеспечения безопасности судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Филиппо попросил президента не подвергать Францию, ее интересы и солдат опасности.

В ночь с 12 на 13 марта беспилотники атаковали базу Франции в провинции Эрбиль на севере Ирака. Как сообщил губернатор региона Умид Хошнав, в результате пострадали не менее шести французских военнослужащих.

Позднее Эммануэль Макрон заявил, что одного из раненых — старшего сержанта Арно Фриона — спасти не удалось.

Ранее Франция направила истребители в ОАЭ для защиты военных баз.

 
Теперь вы знаете
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!