Во Франции предупредили о возможном втягивании в конфликт на Ближнем Востоке

Политик Филиппо: Францию могут втянуть в конфликт на Ближнем Востоке

Франция рискует оказаться втянутой в конфликт на Ближнем Востоке из-за ситуации со старшим сержантом Арно Фрионом, которого не стало в результате налета беспилотников на базу республики в Ираке. Об этом на своей странице в социальной сети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Наши мысли со старшим сержантом Арно Фрионом, его семьей и товарищами. Мы также думаем о наших раненых солдатах. «Ястребы» попытаются использовать эту трагедию, чтобы втянуть нас в эту войну», — предупредил политик.

Также он обратился к главе государства Эммануэлю Макрону, призвав его отказаться от планов по созданию коалиции для обеспечения безопасности судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Филиппо попросил президента не подвергать Францию, ее интересы и солдат опасности.

В ночь с 12 на 13 марта беспилотники атаковали базу Франции в провинции Эрбиль на севере Ирака. Как сообщил губернатор региона Умид Хошнав, в результате пострадали не менее шести французских военнослужащих.

Позднее Эммануэль Макрон заявил, что одного из раненых — старшего сержанта Арно Фриона — спасти не удалось.

Ранее Франция направила истребители в ОАЭ для защиты военных баз.