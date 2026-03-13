«Обыкновенный фашизм»: Константинов раскритиковал Зеленского за слова о Крыме

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в Telegram-канале раскритиковал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о людях, поддержавших воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.

Константинов ответил, что подобные слова, по его мнению, отражают фашистский подход.

«В этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин», — объяснил он.

Он также отметил, что, на его взгляд, в этих заявлениях нет ничего нового и они повторяют тезисы украинских националистов о том, что Крым должен быть украинским или безлюдным.

Глава крымского парламента считает, что Зеленский все больше напоминает украинского националиста и стремится показать свою значимость. Однако, по мнению Константинова, это выглядит жалко.

Спикер также подчеркнул, что это не значит, что Зеленского будут жалеть. Он добавил, что, на его взгляд, Зеленский должен ответить за свои поступки.

Зеленский в недавнем интервью изданию Politico заявил, что «не считает людьми тех», кто поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Ранее Зеленскому напомнили о праве народа Крыма на самоопределение.