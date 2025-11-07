Лукашенко продемонстрировал свое мастерство в рубке дров

В сети появился ролик, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко занят колкой дров. Кадры публикует Telegram-канал «Пул первого».

Этот ролик появился на фоне проведения в Минской области IV чемпионата по рубке дров среди представителей СМИ и пресс-служб. В этом году в чемпионате было зарегистрировано рекордное число команд – 39, а география участников расширилась за счет приезда команд из России, Украины и Китая. Местом проведения мероприятия стала береговая линия водохранилища Вяча.

В видеообращении Лукашенко передал привет участникам чемпионата.

«Привет нашим доблестным журналистам», — сказал президент.

Как отметил канал, таким образом глава Белоруссии выразил свою поддержку и солидарность с участниками и зрителями мероприятия, общее число которых составило 3,5 тысячи человек.

Накануне Лукашенко признался, что по утрам думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война.

Ранее Лукашенко рассказал, как в Белоруссии празднуют День Октябрьской революции.