Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро

Лукашенко признался в мыслях о сельском хозяйстве и войне по утрам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что по утрам думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война. Видеофрагмент обращения главы РБ с представителями Гомельской области опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

Как отметил Лукашенко, его первые мысли после пробуждения о сборе зерновых или же строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов, но еще его беспокоит, чтобы «война с Украиной не пришла сюда».

Он признался, ситуация, которая складывается, непростая. Но Лукашенко старается не нагнетать обстановку.

«Ситуация очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы», — отметил президент Белоруссии.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что не стоит носить одежду от Gucci и Versace, следует покупать «свое». По его словам, в стране могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Ранее Лукашенко признался, что «согрешил» с картошкой.