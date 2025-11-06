На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро

Лукашенко признался в мыслях о сельском хозяйстве и войне по утрам
true
true
true

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что по утрам думает о сельском хозяйстве и о том, чтобы в республику не пришла война. Видеофрагмент обращения главы РБ с представителями Гомельской области опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

Как отметил Лукашенко, его первые мысли после пробуждения о сборе зерновых или же строительстве свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов, но еще его беспокоит, чтобы «война с Украиной не пришла сюда».

Он признался, ситуация, которая складывается, непростая. Но Лукашенко старается не нагнетать обстановку.

«Ситуация очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас. Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность - мои вопросы», — отметил президент Белоруссии.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что не стоит носить одежду от Gucci и Versace, следует покупать «свое». По его словам, в стране могут сшить свои пальто, обувь и куртки. Глава государства добавил, что белорусская продукция, например, широко востребована на различных ярмарках в России.

Ранее Лукашенко признался, что «согрешил» с картошкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами