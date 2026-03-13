Пес Путина: губернатор Калифорнии изобразил Трампа на поводке

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил в социальной сети X изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором президент России Владимир Путин «выгуливает» президента США Дональда Трампа на поводке, как собаку.

Изображение сопровождалось цитатой из заявления министерства финансов США.

«Ведомстве предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над поддержанием низких цен, одновременно противодействуя угрозе и нестабильности, исходящим от террористического иранского режима», — написано в посте.

В тексте также говорилось об ослаблении санкций против российской нефти и о том, что этот шаг направлен на расширение предложения и увеличение глобального охвата существующих поставок.

До этого швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) проиллюстрировала статью «Почему Европа не повзрослеет» картинкой президентов России и США в окружении лидеров европейских стран в виде карликов в красных колпаках. Автор газеты Эрик Гуджер написал об оскорбительном поведении американского лидера по отношению к европейским коллегам и их неспособности сформировать единую позицию, если только речь не идет о противостоянии США.

Ранее в США назвали Путина главным победителем от войны с Ираном.