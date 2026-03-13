Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Пес Путина: губернатор Калифорнии изобразил Трампа на поводке

Губернатор Ньюсом опубликовал ИИ-фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
GovPressOffice/X

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил в социальной сети X изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором президент России Владимир Путин «выгуливает» президента США Дональда Трампа на поводке, как собаку.

Изображение сопровождалось цитатой из заявления министерства финансов США.

«Ведомстве предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над поддержанием низких цен, одновременно противодействуя угрозе и нестабильности, исходящим от террористического иранского режима», — написано в посте.

В тексте также говорилось об ослаблении санкций против российской нефти и о том, что этот шаг направлен на расширение предложения и увеличение глобального охвата существующих поставок.

До этого швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) проиллюстрировала статью «Почему Европа не повзрослеет» картинкой президентов России и США в окружении лидеров европейских стран в виде карликов в красных колпаках. Автор газеты Эрик Гуджер написал об оскорбительном поведении американского лидера по отношению к европейским коллегам и их неспособности сформировать единую позицию, если только речь не идет о противостоянии США.

Ранее в США назвали Путина главным победителем от войны с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!