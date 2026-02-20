Размер шрифта
Швейцарская газета поместила Путина и Трампа между гномами в красных колпаках

Газета NZZ изобразила Путина и Трампа в окружении карликов-лидеров Европы
Kevin Lamarque/Reuters

Швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) проиллюстрировала статью «Почему Европа не повзрослеет» картинкой президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в окружении лидеров европейских стран в виде карликов в красных колпаках.

Полностью материал называется: «Трамп, Путин и многочисленные карлики: почему Европа не взрослеет».

«Даже по важнейшему вопросу помощи Украине Европа разделена. Север платит, юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», — говорится в подзаголовке материала.

Автор газеты Эрик Гуджер написал об оскорбительном поведении американского лидера по отношению к европейским коллегам и их неспособности сформировать единую позицию, если только речь не идет о противостоянии США.

По мнению колумниста, президент РФ «сосредоточен исключительно на Вашингтоне». Как и Трамп, Путин, по словам Гуджера, обладает безошибочным чутьем к власти и слабостям своих противников. Журналист уверен, что вступление Украины в ЕС стало бы величайшей демонстрацией солидарности, мгновенно положившей конец всем предыдущим полумерам Европы, однако страны региона заботятся только о своей выгоде.

На иллюстрации к статье на красном фоне стоят Путин и Трамп и смотрят друг на друга. У их ног находятся по два гнома. Со стороны лидера США в классических костюмах и красных колпаках стоят президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, со стороны Путина — премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони.

Ранее министр обороны Германии стал противником Астерикса и Обеликса в новом комиксе.
 
