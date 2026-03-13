СМИ сообщили, что Трамп готов подписать крупный пакет вооружений для Тайваня

Reuters: Трамп может одобрить пакет вооружения для Тайваня после визита в КНР

Крупный пакет вооружений США для Тайваня готов к утверждению президентом Дональдом Трампом и может быть подписан им после его поездки в Китай в конце марта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Этот пакет, оцениваемый примерно в $14 млрд, станет крупнейшим в истории Тайваня.

«Сделка держится в секрете в преддверии запланированной на 31 марта — 2 апреля поездки Трампа в Пекин для встречи с председателем Си Цзиньпином, но может быть объявлена ​​после его возвращения», — говорится в материале.

По словам одного из источников агентства, пакет в основном состоит из зенитных ракет PAC-3 и NASAMS.

«Как только президент даст свое согласие, все будет готово к официальному объявлению. Все уже сделано», — сказал он.

Кроме того, может быть объявлено о выделении еще $6 млрд на развитие «асимметричных» оборонных возможностей острова.

В феврале китайское издание Sohu писало, что президент России Владимир Путин дал триумфальный ответ на вопрос о Тайване.

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.