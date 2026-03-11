Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Комитет Госдумы поддержал ужесточение требований к трудовым мигрантам
Ilya Moskovets/Global Look Press

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в I чтении законопроект, обязывающий работающих на территории России трудовых мигрантов содержать членов их семей, которые находятся на иждивении, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, в противном случае трудовым мигрантам будут аннулировать патент или разрешение на работу. Кроме того, на всех членов семей мигрантов будет распространяться налог в виде фиксированного авансового платежа для иностранных граждан. Срок пребывания трудового мигранта на территории РФ будет соотнесен со сроком трудовых отношений с ним. В течение одного года мигранты будут обязаны работать не менее десяти месяцев.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроект внесли в Госдуму 21 февраля. Председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство России хочет обязать детей трудовых мигрантов уезжать из страны по достижении ими совершеннолетия.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!