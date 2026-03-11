В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате парламента принять в I чтении законопроект, обязывающий работающих на территории России трудовых мигрантов содержать членов их семей, которые находятся на иждивении, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, в противном случае трудовым мигрантам будут аннулировать патент или разрешение на работу. Кроме того, на всех членов семей мигрантов будет распространяться налог в виде фиксированного авансового платежа для иностранных граждан. Срок пребывания трудового мигранта на территории РФ будет соотнесен со сроком трудовых отношений с ним. В течение одного года мигранты будут обязаны работать не менее десяти месяцев.

Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроект внесли в Госдуму 21 февраля. Председатель Думы Вячеслав Володин заявлял, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство России хочет обязать детей трудовых мигрантов уезжать из страны по достижении ими совершеннолетия.