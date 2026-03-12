СМИ: вдова погибшего верховного лидера Ирана оказалась жива

Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте оказалась жива. Об этом сообщает агентство Fars.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива», — говорится в публикации.

Отмечается, что сообщения на этот счет, опубликованные ранее, оказались ошибкой.

2 марта стало известно, что в результате ударов по Исламской Республике 28 февраля Ходжасте получила серьезные ранения и впала в кому. После чего иранские СМИ, в том числе агентство Mehr, заявили, что вдова Али Хаменеи, находившаяся в коме, погибла «мученической смертью».

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (сын Али Хаменеи) заявил, что в результате операции США и Израиля, помимо отца, погибли его жена, сестра и ее маленький ребенок.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, после которого он не выжил.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.