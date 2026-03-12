Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: вдова погибшего верховного лидера Ирана оказалась жива

Агентство Fars: вдова погибшего верховного лидера Ирана оказалась жива
Reuters

Вдова погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте оказалась жива. Об этом сообщает агентство Fars.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива», — говорится в публикации.

Отмечается, что сообщения на этот счет, опубликованные ранее, оказались ошибкой.

2 марта стало известно, что в результате ударов по Исламской Республике 28 февраля Ходжасте получила серьезные ранения и впала в кому. После чего иранские СМИ, в том числе агентство Mehr, заявили, что вдова Али Хаменеи, находившаяся в коме, погибла «мученической смертью».

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (сын Али Хаменеи) заявил, что в результате операции США и Израиля, помимо отца, погибли его жена, сестра и ее маленький ребенок.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, после которого он не выжил.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!