Экс-премьер Британии призвал создать трибунал после атаки на школу в Иране

Экс-премьер Британии Браун выступил за трибунал после атаки США на Минаб

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в статье для газеты The Guardian предложил создать международный трибунал по преступлениям против детей после удара США по школе в городе Минаб в Иране.

Экс-премьер Британии считает, что существующих механизмов привлечения к ответственности недостаточно. По его мнению, мир нуждается в более жестких инструментах.

«Одной из опций, которая подчеркнула бы серьезность преступлений, стало бы создание специального международного уголовного суда за преступления против детей», — написал Браун.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

3 марта в Иране похоронили 168 детей, ставших жертвами удара по начальной школе для девочек в Минабе. Иранские власти обвиняют в случившемся США и Израиль.

Ранее Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране.

 
