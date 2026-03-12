Лавров встретится с главой МАГАТЭ

Захарова: Лавров проведет встречу с главой МАГАТЭ Гросси 13 марта в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 марта в Москве проведет встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сергей Лавров 13 марта проведет встречу с Рафаэлем Гросси», — сказала она.

До этого сообщалось, что самолет из Вены пересек границу с Российской Федерацией на фоне ожидания предстоящей встречи Гросси с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Накануне стало известно, что встреча Гросси и Лихачева состоится 12 марта в России. Предыдущая прошла 3 декабря прошлого года в Вене. Межведомственные консультации МАГАТЭ и корпорации пройдут 13 марта. В них также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности.