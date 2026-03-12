Размер шрифта
Захарова прокомментировала идею о передаче Киеву ядерного оружия

МИД РФ: на Западе утратили инстинкт самосохранения, если хотят передать Киеву ЯО
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Данные Службы внешней разведки России о рассмотрении в Британии и Франции идеи о передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления показывают начавшуюся утрату остатков инстинкта самосохранения. Такое мнение высказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все это указывает на то, что во все более оголтелом и слепом стремлении нанести России, как они сформулировали, стратегическое поражение, наши недруги в Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения», — подчеркнула дипломат.

Совет Федерации направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. В документе подчеркивается, что такой «безответственный сговор» может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Захарова ответила мемом на стремление Польши к созданию ядерного оружия.

 
