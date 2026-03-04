Размер шрифта
«Вот это поворот»: Захарова прокомментировала стремление Польши к созданию ядерного оружия

Захарова прокомментировала стремление Польши к автономности ядерного вооружения
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о стремлении Варшавы к созданию собственных «возможностей в сфере ядерной безопасности». Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

«Вот это поворот», — написала Захарова.

Российский дипломат также подчеркнула, что для подобного рода шагов Польше необходимо учитывать мнение соседних государств. Иначе другие страны могут посчитать, что «потенциальные новички» угрожают их безопасности, или «в принципе не имеют права на свою ядерную программу».

До этого Туск заявил, что Польша ведет переговоры с Францией о совместной программе ядерного сдерживания. По словам польского премьера, обсуждения этого вопроса со стороны Варшавы также ведутся с группой ближайших европейских союзников. Туск уточнил, что новые ядерные программы стране понадобятся для того, чтобы «враги» Польши не осмелились напасть на республику.

Ранее в России оценили опасность «ядерного зонтика» Франции.

 
